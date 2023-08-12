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22:32, 12 августа 2023Мир

Китай отказался приглашать ряд стран Запада на форум «Пояс и путь» в КНР

GT: Китай не пригласил глав некоторых стран Запада на форум «Пояс и путь» в КНР

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пекин не пригласил глав некоторых стран Запада на форум «Пояс и путь». Об этом написало китайское издание Global Times со ссылкой на неназванный источник.

Как указали авторы статьи, подавляющее большинство приглашений на мероприятие получили лидеры развивающихся государств. Однако главы ряда развитых стран «не будут включены».

«Будь то приглашение лидеров или соответствующие договоренности о сотрудничестве, Китай преследует не масштаб и количество, а качество и эффективность форума», — объяснил собеседник издания.

При этом отмечается, что заявления ряда неназванных западных СМИ о том, что европейские лидеры не планируют посещать форум, не соответствуют действительности, говорится в статье.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает приезда своего российского коллеги Владимира Путина на саммит инициативы «Один пояс, один путь» в КНР в октябре.

В конце июля стало известно, что президент России собирается посетить осенью Китай, так как получил приглашение на форум. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, первоочередная тема переговоров в ходе поездки — торгово-экономическое сотрудничество и ситуация в мире.

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    Марина Совина
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