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17:00, 12 августа 2023Силовые структуры

В Армении заявили о нехватке воды в Нагорном Карабахе

МИД Армении: в Нагорном Карабахе жителям не хватает воды из-за блокады

Фото: Mato Z / Shutterstock / Fotodom

Жителям Нагорного Карабаха не хватает воды из-за блокады Лачинского коридора азербайджанской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в соцсети X (ранее Twitter).

По словам Бадаляна, воды в летнюю погоду недостает людям в непризнанном Арцахе из-за нехватки топлива для насосов. Они работают на половине мощности. Причина в том, что дорога, по которой из Армении поставляли гуманитарные грузы и топливо, заблокирована.

Армянская сторона заявила, что коридор был ограничен в декабре 2022 года, когда Азербайджан установил пропускной пункт на границе с Арменией. А 15 июля после перестрелки армянских и азербайджанских пограничников Баку запретил доставку любой гумпомощи в Нагорный Карабах.

Ранее сообщалось, что Армения запросила экстренное заседание Совбеза ООН.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в проблемах с доставкой гуманитарной помощи для Карабаха. Он рассказал, что 361 тонна гуманитарной помощи, отправленной в регион, все еще находилась на въезде в Лачинский коридор.

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    Илона Палей
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