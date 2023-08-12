В США назвали уникальными бившие по наемникам ВСУ российские РСЗО

MWM: ВС РФ нанесли удары по позициям наемников у Николаевки из систем «Торнадо»

Бившие по наемникам Вооруженных сил Украины (ВСУ) реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо» являются уникальным вооружением. С такой оценкой выступили авторы американского издания Military Watch.

Сами нанесенные РСЗО удары в США назвали мощными.

Авторы издания отметили, что использованным при ударе по пункту дислокации наемников РСЗО присущи большой радиус поражения и возможность использования высокоточных снарядов.

Ранее сообщалось, что комплекс «Торнадо-С» управляемой ракетой уничтожил HIMARS ВСУ в зоне проведения спецоперации, а работа системы «Торнадо-Г» по опорному пункту ВСУ попала на видео.

