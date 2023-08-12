Овечкин оценил переход Месси в «Интер Майами»

Овечкин заявил, что Месси, перейдя в «Интер Майами», сделал осознанный выбор

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил переход аргентинского форварда Лионеля Месси в «Интер Майами». Об этом сообщает Metaratings.

«Человек выбрал Америку. Я думаю, что он сделал осознанный выбор для семьи, для себя. И сейчас показывает, что он крутой, самый лучший», — заявил Овечкин. Он также отметил, что с удовольствием посетит матч «Интера», если его пригласят.

36-летний Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его соглашение с американским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.