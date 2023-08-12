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01:51, 12 августа 2023Мир

В США забили тревогу из-за роста заболеваемости COVID-19

NYP: в США отмечается рост заболеваемости COVID-19

В Нью-Йорке участились случаи заболевания коронавирусом, рост отмечается также и в других штатах США. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Согласно информации издания, последние данные Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, опубликованные 2 августа, показывают, что число случаев COVID выросло на 55 процентов по сравнению с предыдущей неделей, при этом в среднем по штату регистрируется 824 случая в день.

Случаи госпитализации зараженных увеличились на 22 процента — это более 100 пациентов в день. В отчетах Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отмечается, что проблема коснулась не только Нью-Йорка — по всей стране выявили 8000 госпитализаций за неделю, что на 12 процентов больше, чем на прошлой.

При этом комиссар здравоохранения Нью-Йорка Эшви Васан считает, что в возбудителе заболевания нет ничего, что указывало бы на повышение его вирулентности или летальности. А учащение случаев заражений, по его словам, связаны с понижением иммунитета, что вполне ожидаемо при жизни с COVID.

Однако доцент кафедры здоровья населения медицинской школы Нью-Йоркского университета Анна Берштейн заявила, что более смертоносный вариант может появиться внезапно. «Это может произойти в любой момент. От этой мысли у меня мурашки бегут по спине», — приводит издание ее слова.

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    Екатерина Подвигина
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