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11:18, 12 августа 2023Спорт

Лучший бомбардир в истории сборной Англии перешел в «Баварию»

Нападающий сборной Англии Харри Кейн перешел из «Тоттенхэма» в «Баварию»

Фото: Paul Childs / Reuters

Нападающий сборной Англии Харри Кейн перешел из лондонского «Тоттенхэма» в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщается на сайте немецкого клуба.

Форвард подписал контракт с новой командой до июня 2027 года. За «Баварию» англичанин будет играть под девятым номером. О сумме трансфера не сообщается. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего игрока в 90 миллионов евро.

«Считаю, что сделал правильный шаг в своей карьере, счастлив находиться здесь. "Бавария" — один из лучших клубов мира», — заявил Кейн. Форвард забил 58 мячей в 84 матчах в составе сборной Англии и является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Кейн — воспитанник академии «Тоттенхэма». Он играл за лондонцев с 2011 года. За это время форвард забил 280 голов в 435 матчах во всех турнирах в составе «шпор».

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    Алексей Гусев
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