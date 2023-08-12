Шойгу совершил облет Центрального полигона в Арктике
Глава МО РФ Шойгу совершил облет Центрального полигона на архипелаге Новая Земля
Министр обороны России Сергей Шойгу совершил облет объектов Центрального полигона РФ на архипелаге Новая Земля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России в Telegram-канале.
Отмечается, что полигон образован 17 сентября 1954 года. В период с 1954 по 1990 годы на участке было проведено 132 испытания атмосферных, подземных, подводных, надводных, а также наземного, взрывов ядерного оружия. «Их суммарная мощность составляет 94 процента от мощности всех произведенных в СССР ядерных взрывов», — отметили в ведомстве.
Также Сергей Шойгу проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, включая готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов.