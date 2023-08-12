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08:29, 12 августа 2023Россия

Шойгу совершил облет Центрального полигона в Арктике

Глава МО РФ Шойгу совершил облет Центрального полигона на архипелаге Новая Земля

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу совершил облет объектов Центрального полигона РФ на архипелаге Новая Земля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что полигон образован 17 сентября 1954 года. В период с 1954 по 1990 годы на участке было проведено 132 испытания атмосферных, подземных, подводных, надводных, а также наземного, взрывов ядерного оружия. «Их суммарная мощность составляет 94 процента от мощности всех произведенных в СССР ядерных взрывов», — отметили в ведомстве.

Также Сергей Шойгу проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, включая готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов.

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    Марина Совина
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