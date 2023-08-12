Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:01, 12 августа 2023Среда обитания

Жителям юга России пообещали 40-градусную жару

Вильфанд: в южных регионах РФ в ближайшую неделю ожидается жара до 40 градусов

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В ближайшую неделю в южных регионах России ожидается жара до 40 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Уточняется, что речь идет о Ставропольском крае, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях, а также обо всех республиках Северного Кавказа. Температура там может подняться до плюс 35–39 градусов.

При этом в Краснодарском крае температура будет более комфортной — плюс 29–34 градуса.

Ранее стало известно, что в Центральную Россию на следующей неделе вернется тропическая жара.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет Су-30 разбился в Калининградской области

    Власти Крыма обратились к жителям и гостям полуострова после попытки атаки ВСУ

    Директор Лады Дэнс раскрыл подробности о ее состоянии после ДТП в Подмосковье

    Более 700 российских домов пострадали в результате паводка

    В Германии объяснили причину проблем с контрнаступлением ВСУ

    Аксенов сообщил о еще одной сбитой над Керченским проливом ракете

    В Совфеде связали с бессилием попытки Украины наносить удары по России

    Жителям юга России пообещали 40-градусную жару

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова перекрыли

    Появилась информация о судьбе главных кинотеатров Москвы времен СССР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости