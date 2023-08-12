Жителям юга России пообещали 40-градусную жару

Вильфанд: в южных регионах РФ в ближайшую неделю ожидается жара до 40 градусов

В ближайшую неделю в южных регионах России ожидается жара до 40 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Уточняется, что речь идет о Ставропольском крае, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях, а также обо всех республиках Северного Кавказа. Температура там может подняться до плюс 35–39 градусов.

При этом в Краснодарском крае температура будет более комфортной — плюс 29–34 градуса.

Ранее стало известно, что в Центральную Россию на следующей неделе вернется тропическая жара.