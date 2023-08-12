«Ростов» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

«Ростов» победил «Рубин» со счетом 3:0 в матче РПЛ

«Ростов» одержал разгромную победу над казанским «Рубином» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Ростов Арене» и завершилась со счетом 3:0. На 52-й минуте счет открыл нападающий Николай Комличенко. На 78-й минуте преимущество команды увеличил защитник Андрей Лангович. Через десять минут окончательный счет во встрече установил форвард Егор Голенков.

После четырех матчей «Ростов» располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе семь очков. «Рубин» занимает 13-е место, набрав два очка.

В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с «Сочи» 19 августа. «Рубин» днем ранее примет самарские «Крылья Советов».