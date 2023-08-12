Сбой работы Google на территории России прокомментировали в Роскомнадзоре

РБК: Роскомнадзор не ограничивал работу сервисов Google на территории России

Роскомнадзор прокомментировал сбой работы Google после многочисленных жалоб на неполадки от российских пользователей. В службе рассказали, что на территории страны не ограничивали работу никаких зарубежных поисковых систем, передает РБК.

«По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google», — уточнили в Роскомнадзоре.

О неполадках в работе Google стало известно 12 августа из данных детектора сбоев Downradar, который обработал более 500 жалоб от российских пользователей. Наиболее сильные неполадки зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

В конце июля массовый сбой зафиксировали в работе Telegram. Тогда 74 процента пользователей мессенджера столкнулись с проблемами при подключении к сети и загрузке контента.