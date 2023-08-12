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19:01, 12 августа 2023Мир

В Румынии назвали дату начала международных учений боевой группы НАТО

В Румынии 14 августа стартуют международные учения боевой группы НАТО
СюжетУчения НАТО:

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

В Румынии 14 августа стартуют международные учения боевой группы НАТО на полигоне «Бабадаг». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства национальной обороны страны.

Уточняется, что с 14 по 18 августа 250 французских и люксембургских солдат, а также 65 технических средств боевой группы НАТО примут участие в учениях Deployex. Целью этих учений является отработка быстрого развертывания войск и техники боевой группы.

Ранее Северный флот начал командно-штабную тренировку по управлению силами и войсками в Арктической зоне. Учения будут длиться несколько дней. За это время будут отработаны вопросы развертывания арктической экспедиционной корабельной группировки и передислокации части подразделений береговых войск. Бойцы изучат возможные районы и условия применения сил флота в Арктической морской зоне, проведут спецоперации по изоляции районов действий, а также научатся блокировать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы.

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    Екатерина Власова
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