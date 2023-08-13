Минобороны: военные РФ успешно отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении

Российские военнослужащие успешно отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщили журналистам в Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, подразделения «Южной» группировки войск при поддержке огнем артиллерии отразили атаки штурмовых групп 110-й механизированной, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Атаки прротивника ббыли пресечены в районах Белогоровки, Веселого, Красногоровки и западнее Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР).

В Минобороны добавили, что помимо потерь противника в живой силе, были выведены из строя несколько единиц техники — три боевые бронированные машины и два автомобиля.

