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13:23, 13 августа 2023Россия

Минобороны отчиталось об отражении атак ВСУ на донецком направлении

Минобороны: военные РФ успешно отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российские военнослужащие успешно отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщили журналистам в Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, подразделения «Южной» группировки войск при поддержке огнем артиллерии отразили атаки штурмовых групп 110-й механизированной, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Атаки прротивника ббыли пресечены в районах Белогоровки, Веселого, Красногоровки и западнее Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР).

В Минобороны добавили, что помимо потерь противника в живой силе, были выведены из строя несколько единиц техники — три боевые бронированные машины и два автомобиля.

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    Варвара Кошечкина
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