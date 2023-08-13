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11:37, 13 августа 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили американскую гаубицу М777 под Херсоном

Российские военные уничтожили американскую гаубицу М777 с расчетом под Херсоном

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские военные из группировки войск «Днепр» уничтожили принадлежавшую Вооруженным силам Украины (ВСУ) гаубицу М777 американского производства с боекомплектом и расчетом под Херсоном. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Помимо гаубицы, на херсонском направлении были уничтожены три украинских 120-миллиметровых минометных расчета и лодка с бойцами ВСУ. Кроме того, был нанесен удар по позициям украинских военных под Херсоном.

Ранее в августе сообщалось, что российские подразделения в Херсонской области поразили 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б» и 122-миллиметровую гаубицу Д-30 ВСУ.

До этого стало известно об уничтожении самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» ВСУ под Херсоном, экипаж самоходки составлял пять человек.

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    Варвара Кошечкина
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