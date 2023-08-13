Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:54, 13 августа 2023Россия

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Раменском

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на складе с удобрениями в Раменском

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на складе с удобрениями в подмосковном Раменском. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Подмосковью.

«В 14:29 — ликвидация открытого горения», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в Раменском достигла 2,7 тысячи квадратных метров. Он вспыхнул в складском помещении, которое находится по адресу Раменский городской округ, 4-й километр Донинского шоссе.

Как сообщил Telegram-канал Shot, владельцем загоревшегося склада является компания «ЛАМА ПРО». Она продает удобрения, товары для ландшафтного дизайна и оборудование для питомников. Официально эти данные не подтверждались.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Матюхина
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине усомнились в возможности вечной поддержки от США

    Навка заступилась за Исинбаеву

    Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Раменском

    19-летняя звезда «Ворониных» показала фигуру через пять месяцев после родов

    Мятежники в Нигере попросили усиленной поддержки у Гвинеи

    Гладков сообщил о сработавшей системе ПВО над Белгородским районом

    Стало известно о ходе эвакуации в Харьковской области

    Тренер «Динамо» анонсировал переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

    Россиянка побывала в Абхазии и описала поездку фразой «больше туда ни ногой»

    Пожилой москвич разделся перед 13-летней школьницей на улице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости