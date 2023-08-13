Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Раменском

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на складе с удобрениями в Раменском

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на складе с удобрениями в подмосковном Раменском. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Подмосковью.

«В 14:29 — ликвидация открытого горения», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в Раменском достигла 2,7 тысячи квадратных метров. Он вспыхнул в складском помещении, которое находится по адресу Раменский городской округ, 4-й километр Донинского шоссе.

Как сообщил Telegram-канал Shot, владельцем загоревшегося склада является компания «ЛАМА ПРО». Она продает удобрения, товары для ландшафтного дизайна и оборудование для питомников. Официально эти данные не подтверждались.