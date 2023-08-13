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04:11, 13 августа 2023Россия

Россиянам рассказали о возможности бесплатного обследования в частных клиниках

Юрист Печерей рассказал о возможности бесплатно обследоваться в частных клиниках

Фото: Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com

Медицинский юрист, кандидат медицинских наук Иван Печерей рассказал, что пациенты государственных клиник могут быть направлены на бесплатные процедуры в частные учреждения, если в бюджетной больнице отсутствует нужный специалист. Но лишь в том случае, если частная клиника входит в систему ОМС, отметил он в интервью URA.RU.

«Частная клиника должна входить в систему ОМС. В таком случае обследование будет бесплатно. Также существуют исключения в перечне бесплатных обследований», — отметил эксперт.

Печерей объяснил, что в этом случае бесплатными будут обследования, входящие в территориальную программу медстрахования, в которой работает клиника.

При этом эксперт подчеркнул, что медики, при отсутствии нужного врача, не могут направлять пациентов в частные клиники. По словам юриста, чаще всего если в одной госклинике не хватает специалиста, то учреждение направляет пациента в другую государственную клинику, а не частную.

В июле появилась информация, что российских работодателей захотели обязать направлять сотрудников к психиатру. Сообщалось, что Минздрав разработал новый порядок проведения медосмотров граждан при поступлении на определенную работу или периодически в течение всей трудовой деятельности. Если в ходе такого обследования у работника выявят признаки психического заболевания, то работодатель будет должен в обязательном порядке направить его на психиатрическое освидетельствование.

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    Марина Совина
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