Африканские волонтеры приехали восстанавливать монастырь в Рязанской области

Волонтеры из африканских стран занялись восстановлением рязанского монастыря

Волонтеры из стран Африки, которые являются студентами и абитуриентами православной семинарии России и изучают русский язык, приехали в Рязанскую область, чтобы помочь с восстановлением Николо-Бавыкинского монастыря. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, в работах по восстановлению монастыря в Сараевском районе Рязанской области принимают участие добровольцы из центра «Жар-птица», куда входят в том числе и молодые люди из африканских стран, приехавшие в Россию, чтобы стать православными священниками или монахами.

Как рассказал игумен монастыря Павел Удовенко, волонтеры также активно знакомятся с достопримечательностями региона и изучают русский язык.

Ранее стало известно, что на территории бывшей усадьбы Салтыковых во Владимирской области появится новый монастырь.