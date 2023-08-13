Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:31, 13 августа 2023Мир

Президент Ирана поручил найти всех причастных к теракту в мечети

Президент Ирана Раиси поручил найти и наказать причастных к теракту в мечети
Эбрахим Раиси

Эбрахим Раиси. Фото: Iranian Presidency Office / Globallookpress.com

Президент Ирана Эбрахим Раиси провел телефонные разговоры с главой МВД страны Ахмадом Вахиди, а также губернатором провинции Фарс Мохаммадом-Хади Иманийе, в ходе которого дал поручение в кратчайшие сроки найти и наказать всех причастных к теракту в мечети Шах-Черах в городе Шираз, сообщает агентство IRNA.

«Вслед за терактом в святыне президент поручил безотлагательно изучить вопросы безопасности в мечети, а также выявить и наказать всех причастных к теракту лиц», — сказано в сообщении.

Помимо этого глава государства распорядился использовать все имеющиеся ресурсы для оказания надлежащей помощи раненым.

Ранее сообщалось, что в иранском городе Шираз двое террористов совершили нападение на мечеть. По данным телеканала Al-Jazeera, оба нападавших были иностранными гражданами.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о нежелании Запада идти на переговоры по Украине

    В российском регионе люди перекрыли трассу из-за отсутствия воды в домах

    Стала известна сумма трансфера Неймара из ПСЖ в саудовский клуб

    Экс-советник Кучмы заявил о невыполнимости «формулы мира» Зеленского

    Зеленский признал ответственность Украины за попытку атаковать Крымский мост

    Жителей Германии призвали готовиться к трудным временам

    Президент Ирана поручил найти всех причастных к теракту в мечети

    Доктор Павлова дала рекомендации по употреблению шоколада

    Пять квартир и 16 машин получили повреждения из-за взрыва в Белгороде

    В российском регионе в очередной раз попытались поджечь военкомат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости