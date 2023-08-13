Президент Ирана поручил найти всех причастных к теракту в мечети

Президент Ирана Раиси поручил найти и наказать причастных к теракту в мечети

Президент Ирана Эбрахим Раиси провел телефонные разговоры с главой МВД страны Ахмадом Вахиди, а также губернатором провинции Фарс Мохаммадом-Хади Иманийе, в ходе которого дал поручение в кратчайшие сроки найти и наказать всех причастных к теракту в мечети Шах-Черах в городе Шираз, сообщает агентство IRNA.

«Вслед за терактом в святыне президент поручил безотлагательно изучить вопросы безопасности в мечети, а также выявить и наказать всех причастных к теракту лиц», — сказано в сообщении.

Помимо этого глава государства распорядился использовать все имеющиеся ресурсы для оказания надлежащей помощи раненым.

Ранее сообщалось, что в иранском городе Шираз двое террористов совершили нападение на мечеть. По данным телеканала Al-Jazeera, оба нападавших были иностранными гражданами.