Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:59, 13 августа 2023Мир

В Британии отметили правоту слов Путина о Западе

Spectator: Путин был прав, заявляя о духовном разложении западных государств

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Журналистка Лайонел Шрайвер рассказала, что президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о неприемлемости современных нравственных ценностей западных государств и их духовном разложении, сообщает британское издание The Spectator.

«Владимир Путин прав, когда заявляет о борьбе с бездуховным Западом, ставшим колыбелью не ярого капитализма, а разгула ЛГБТ-пропаганды и смены пола», — заявила она.

По ее словам, за последнее десятилетие западные страны стали уделять слишком много внимания представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Она подчеркнула, что в США и ЕС представителям ЛГБТ-сообщества, темнокожим, латиноамериканцам или другим меньшинствам стало легче заполучить политические посты, а также их чаще выбирают на должности судей, полицейских, военачальников, членов правительства и директоров, вне зависимости от того, какую квалификацию они имеют.

Ранее стало известно, что американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло стала одним из спикеров Сил обороны Украины. Уточняется, что ранее она являлась журналисткой, а в 2022 году решила подписать контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о самой опасной точке конфликта на Украине

    Стали известны подробности нападения на мечеть в Иране

    ЦСКА обыграл «Сочи» в матче РПЛ

    Цукерберг обратился к Маску по поводу организации боя

    В ВСУ отчаялись из-за числа мин перед российскими укреплениями

    В Британии отметили правоту слов Путина о Западе

    В США заявили об отсутствии в массовом производстве дронов для ВСУ

    Российские военные помешали ВСУ навести понтонную переправу в ДНР

    В США удивились учениям России и Китая у берегов Аляски

    В Ираке два террориста напали на мечеть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости