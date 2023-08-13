Spectator: Путин был прав, заявляя о духовном разложении западных государств

Журналистка Лайонел Шрайвер рассказала, что президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о неприемлемости современных нравственных ценностей западных государств и их духовном разложении, сообщает британское издание The Spectator.

«Владимир Путин прав, когда заявляет о борьбе с бездуховным Западом, ставшим колыбелью не ярого капитализма, а разгула ЛГБТ-пропаганды и смены пола», — заявила она.

По ее словам, за последнее десятилетие западные страны стали уделять слишком много внимания представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Она подчеркнула, что в США и ЕС представителям ЛГБТ-сообщества, темнокожим, латиноамериканцам или другим меньшинствам стало легче заполучить политические посты, а также их чаще выбирают на должности судей, полицейских, военачальников, членов правительства и директоров, вне зависимости от того, какую квалификацию они имеют.

Ранее стало известно, что американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло стала одним из спикеров Сил обороны Украины. Уточняется, что ранее она являлась журналисткой, а в 2022 году решила подписать контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ).