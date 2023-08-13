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23:10, 13 августа 2023Россия

В российском регионе в очередной раз попытались поджечь военкомат

В Полевском задержали мужчину, попытавшегося поджечь военкомат

Фото: Pixabay

Местный житель Полевского в Свердловской области предпринял попытку поджечь военкомат, бросив в него коктейль Молотова, сообщает Telegram-канал Baza.

«Житель города Полевской бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь местного военкомата. Дверь загорелась, но быстро была потушена сторожем здания», — сказано в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник сбежал с места происшествия, однако спустя несколько минут был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время полицейские решают, что делать с 45-летним поджигателем.

Ранее стало известно, что в Московской области задержали 35-летнего жителя столицы, решившегося на диверсию ради гонорара. 10 августа мужчина подошел к зданию военкомата в Зарайске, вынул коктейль Молотова и метнул заряд в сторону деревянного здания. Диверсия прошла неудачно — россиянин забыл поджечь бутылку с зажигательной смесью, да и бросок был не из лучших, и бутылка разбилась возле фасада.

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    Марина Совина
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