Израиль направит Украине несколько тонн медикаментов

Посол Израиля на Украине Бродский: Киеву направят несколько тонн медикаментов

Израиль в ответ на запрос Киева отправит на Украину несколько тонн медикаментов, заявил в Twitter посол еврейского государства на Украине Михаил Бродский.

Дипломат не уточнил, о каких именно объемах помощи идет речь. По его словам, такое решение приняли во время онлайн-переговоров министров здравоохранения Украины и Израиля Виктора Ляшко и Нахман Эш.

При этом на прошлой неделе украинские власти, по некоторым данным, рассматривали отмену безвизового режима с Израилем из-за отсутствия помощи Иерусалима Киеву в ходе конфликта. Также в Киеве захотели исключить Израиль со встреч формата Рамштайн за недружественные действия по отношению к Украине и пророссийскую позицию на международной арене.