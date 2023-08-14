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14:54, 14 августа 2023Мир

Израиль направит Украине несколько тонн медикаментов

Посол Израиля на Украине Бродский: Киеву направят несколько тонн медикаментов

Фото: Serhii Hudak / Reuters

Израиль в ответ на запрос Киева отправит на Украину несколько тонн медикаментов, заявил в Twitter посол еврейского государства на Украине Михаил Бродский.

Дипломат не уточнил, о каких именно объемах помощи идет речь. По его словам, такое решение приняли во время онлайн-переговоров министров здравоохранения Украины и Израиля Виктора Ляшко и Нахман Эш.

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При этом на прошлой неделе украинские власти, по некоторым данным, рассматривали отмену безвизового режима с Израилем из-за отсутствия помощи Иерусалима Киеву в ходе конфликта. Также в Киеве захотели исключить Израиль со встреч формата Рамштайн за недружественные действия по отношению к Украине и пророссийскую позицию на международной арене.

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    Виктория Кондратьева
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