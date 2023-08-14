Сенатор США посоветовал Байдену делить камеру с сыном

Сенатор США Тед Круз: Джо Байден должен делить камеру с сыном Хантером

Американский сенатор Тед Круз считает, что сын американского президента Хантер Байден фактически «продавал услуги своего отца», доказательств чему «становится все больше». Об этом пишет Newsweek.

Из-за этого сенатор заявил, что Джо Байден «должен сидеть в одной камере» со своим сыном.

Его комментарии прозвучали после того, как возглавляемый республиканцами Комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США обнародовал новые доказательства того, что Хантер Байден и его деловые партнеры получали миллионы долларов от иностранных олигархов и источников в то время, когда его отец был вице-президентом при Бараке Обаме.

В конце июня сын президента США признал вину в неуплате налогов и пошел на сделку со следствием в вопросе незаконного хранения оружия, хотя потом передумал подписывать соглашение с судом. При этом расследование по другим возможным правонарушениям Хантера продолжилось.