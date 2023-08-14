Россиянка попыталась незаконно провезти сотни украшений в страну и попалась

Россиянка попыталась нелегально ввезти из Стамбула сотни украшений и попалась

Россиянка попыталась незаконно ввезти в страну сотни серебряных украшений и попалась таможенникам в аэропорту. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел с 34-летней туристкой, летевшей из Стамбула в Минеральные воды. Пассажирка возвращалась на родину с отдыха и решила нелегально пронести через зеленый коридор более двух килограммов подвесок, колец, сережек и браслетов, сделанных под такие люксовые бренды, как Tiffany, Bvlgari, Cartier и Chanel.

Нарушительницу задержали сотрудники таможенной службы авиагавани. Она сообщила, что все украшения везет в подарок родственникам и подруге. «По ее мнению, стоит это все не больше 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работники аэропорта изъяли аксессуары и отправили их на экспертизу для определения подлинности и реальной стоимости. В отношении россиянки тем временем возбуждено дело по статье о недекларировании товаров.

Ранее в августе таможенники в московском аэропорту Шереметьево изъяли у летевшей из Дубая россиянки роскошные украшения на миллионы рублей. 31-летняя пассажирка пыталась незаконно провезти в страну незадекларированные ювелирные изделия люксового бренда Cartier.

