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17:07, 14 августа 2023Путешествия

В России отменили анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа

Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прилетающих в Россию

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прилетающих в Россию из-за рубежа граждан и гостей. Постановление ведомства опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Кроме того, согласно изменениям, выборочные тесты на коронавирусную инфекцию будут проводиться лишь среди тех, кто прибыл в страну из государств с ухудшившейся эпидемиологической ситуации.

Ранее стало известно, что в октябре в России может начаться подъем заболеваемости коронавируса. Научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев рассказал, что новый омикрон-штамм EG.5 («эрис») не должен вызывать опасения у россиян, так как он практически не отличается от прежних вариантов «омикрона».

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    Зарина Дзагоева
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