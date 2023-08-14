В России отменили анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа

Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прилетающих в Россию

Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прилетающих в Россию из-за рубежа граждан и гостей. Постановление ведомства опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Кроме того, согласно изменениям, выборочные тесты на коронавирусную инфекцию будут проводиться лишь среди тех, кто прибыл в страну из государств с ухудшившейся эпидемиологической ситуации.

Ранее стало известно, что в октябре в России может начаться подъем заболеваемости коронавируса. Научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев рассказал, что новый омикрон-штамм EG.5 («эрис») не должен вызывать опасения у россиян, так как он практически не отличается от прежних вариантов «омикрона».