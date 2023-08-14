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06:25, 14 августа 2023Путешествия

Стало известно о страхе поляков отдыхать на Балтийской косе

Onet: поляки опасаются отдыхать на Балтийской косе из-за близости границы с РФ

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Некоторые поляки опасаются приезжать на отдых на Балтийскую косу из-за близости границы с Россией. Об этом сообщается в статье польского портала Onet.

По словам автора материала, конфликт на Украине заставил поляков пересмотреть предпочтения, включая курортные. Журналист приехал на пляж в Песках, однако в 13:00 он был пустым. Автор предположил, что это связано со страхом поляков отдыхать на Балтийской косе из-за близости границы с Россией.

«Я уже начала просматривать предложения квартир, но вдруг поняла, что населенный пункт расположен прямо на границе с Россией. Это вызвало у меня беспокойство, я просто боялась за безопасность, поэтому в итоге уехала в другое место», — призналась женщина по имени Юстина.

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    Марина Совина
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