Стало известно о страхе поляков отдыхать на Балтийской косе

Onet: поляки опасаются отдыхать на Балтийской косе из-за близости границы с РФ

Некоторые поляки опасаются приезжать на отдых на Балтийскую косу из-за близости границы с Россией. Об этом сообщается в статье польского портала Onet.

По словам автора материала, конфликт на Украине заставил поляков пересмотреть предпочтения, включая курортные. Журналист приехал на пляж в Песках, однако в 13:00 он был пустым. Автор предположил, что это связано со страхом поляков отдыхать на Балтийской косе из-за близости границы с Россией.

«Я уже начала просматривать предложения квартир, но вдруг поняла, что населенный пункт расположен прямо на границе с Россией. Это вызвало у меня беспокойство, я просто боялась за безопасность, поэтому в итоге уехала в другое место», — призналась женщина по имени Юстина.