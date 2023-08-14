В Белгороде школьница пострадала в результате атаки дрона ВСУ

В Белгороде десятилетняя девочка пострадала в результате атаки дрона ВСУ

В Белгороде десятилетняя школьница пострадала в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил РИА Новости исполняющий обязанности главного врача детской областной больницы Андрей Тулинов.

13 августа украинский беспилотник врезался в фасад жилого дома в Белгороде. После взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7-го по 13-й этаж. В пяти квартирах оказались выбиты окна, кроме того, повреждения получили 16 машин.

Главврач отметил, что в скором времени пострадавшей девочке проведут операцию. Тулинов подчеркнул, что состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что один человек пострадал из-за падения неизвестного объекта на территорию частного дома в селе Колотиловка Краснояружского района.

До этого обстрелу со стороны Украины подверглось белгородское село Муром. В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал, разрушений также удалось избежать.