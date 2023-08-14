На Блиновскую подали в суд из-за засора в трубах

Mash: сантехник потребовал от Блиновской 200 тысяч рублей за недоплату за услугу

На популярного блогера и создательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую, находящуюся под домашним арестом, подали в суд за недоплату за услуги сантехника. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

Блиновская и ее муж обратились к 45-летнему жителю Великого Новгорода, подрабатывающему видеомейкером и сантехником, с просьбой устранить засор в трубах в их загородном доме. Мужчина выполнил работу в полном объеме, однако супруг Елены, Алексей, выплатил исполнителю меньше денег, чем было заявлено изначально. Когда сантехник попросил доплатить недостающую сумму, он получил отказ.

После этого мужчина подал заявление в суд, в котором потребовал от Блиновской выплатить ему 200 тысяч рублей. Однако из-за того, что оно было составлено на имя Елены, а претензии в нем были выставлены ее мужу, документ не был принят. Мужчина намерен подать новое заявление и добиться от семьи блогера возмещения недоплаченных средств.

В апреле стало известно, что на певицу и телеведущую Ольгу Бузову подали иск в суд из-за долга по квартплате. Звезда должна заплатить более 70 тысяч рублей за жилищно-коммунальные услуги.