Минобороны Великобритании заявило о сопровождении более 100 российских кораблей

ВМС Великобритании сопроводили более 100 военных кораблей России за два года

ВМС Великобритании за два года сопроводили более 100 российских военных кораблей. Об этом заявила замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди, пишет газета Daily Express.

В ведомстве подсчитали число кораблей РФ, которые сопровождали британские ВМС с 2021 по 2022 год включительно. «В 2021 году королевские ВМС сопроводили 66 российских военных кораблей в британских водах. В 2022 году был сопровожден 41 корабль», — указали в Минобороны.

При этом за этот период британские военные также обнаружили и отследили несколько российских подводных лодок в морской зоне.

В марте фрегат HMS Portland ВМС Великобритании сопроводил российские корабли недалеко от вод королевства.