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01:09, 14 августа 2023Мир

Минобороны Великобритании заявило о сопровождении более 100 российских кораблей

ВМС Великобритании сопроводили более 100 военных кораблей России за два года
СюжетМинобороны:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

ВМС Великобритании за два года сопроводили более 100 российских военных кораблей. Об этом заявила замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди, пишет газета Daily Express.

В ведомстве подсчитали число кораблей РФ, которые сопровождали британские ВМС с 2021 по 2022 год включительно. «В 2021 году королевские ВМС сопроводили 66 российских военных кораблей в британских водах. В 2022 году был сопровожден 41 корабль», — указали в Минобороны.

При этом за этот период британские военные также обнаружили и отследили несколько российских подводных лодок в морской зоне.

В марте фрегат HMS Portland ВМС Великобритании сопроводил российские корабли недалеко от вод королевства.

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    Марина Совина
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