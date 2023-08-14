Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:40, 14 августа 2023Из жизни

В водах Антарктики обнаружили новый вид животных с двадцатью конечностями

Invertebrate Systematics: ученые нашли в Антарктике новый вид морской лилии

Фото: Henrique Setim / Unsplash

Ученые нашли в водах Антарктики существо с 20 конечностями, которое оказалось новым видом морских животных. Об этом сообщает Invertebrate Systematics.

Во время экспедиций в Южный океан между 2008 и 2017 годами ученые искали группу морских животных, известных как Promachocrinus и представляющих собой бесстебельные морские лилии. Promachocrinus — это крупные морские животные, которые обитают на глубинах от 20 до 1981 метра и имеют инопланетный вид.

Материалы по теме:
Цветная революция Раскрыто происхождение негров и азиатов
Цветная революцияРаскрыто происхождение негров и азиатов
9 июня 2017
Тайна из грязи Ученые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
Тайна из грязиУченые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
1 февраля 2019

В ходе исследований ученые собрали восемь экземпляров этих животных и обнаружили новый вид: Promachocrinus fragarius. Из-за характерной формы тела ученые назвали его клубничной морской лилией.

Этот вид имеет 20 конечностей, исходящих из центрального тела, по форме напоминающего клубнику. Он может быть окрашен в пурпурный или темно-красный цвета. У неизвестного ранее животного два типа конечностей. Нижние — короткие, полосатые и упругие, а верхние — мягкие.

Клубничная морская лилия была найдена на глубинах от 66 до 1170 метров. Новый вид был идентифицирован на основе формы тела и анализа ДНК.

Ранее сообщалось, что натуралисты из США нашли под землей в Южной Калифорнии ранее неизвестный вид подземных многоножек. Членистоногое обнаружили в начале туристического маршрута, недалеко от шоссе и придорожной кофейни.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян решили строже наказывать за съемку систем ПВО. Что грозит за публикацию таких снимков?

    Российское посольство потребовало у Польши информацию о задержании двух россиян

    Лукашенко освободил от должности замглавы Генштаба ВС Белоруссии

    Президент Киргизии запретил пропаганду нетрадиционных отношений

    Систему полива газона спутали с миной в центре Москвы

    Россиянам назвали способы обезопасить себя при покупке дачи

    Уничтожение батареи С-300 ВСУ российскими военными попало на видео

    Известная телеведущая рассказала о «проклятии» Маслякова

    Блогерша раскрасила под бургер сумку Chanel за 500 тысяч рублей

    В водах Антарктики обнаружили новый вид животных с двадцатью конечностями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости