В Дагестане подозреваемые в разбое открыли огонь по полиции

В Махачкале подозреваемые в разбое открыли огонь по полицейским при задержании

Подозреваемые в разбое и вымогательстве открыли стрельбу по сотрудникам полиции в Махачкале, пытаясь избежать задержания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

По данным ведомства, 10 августа житель Махачкалы сообщил в полицию, что трое неизвестных присвоили его автомобиль Ford Transit и требуют за его возвращение 300 тысяч рублей. В ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска (ОБОП УУР) МВД Дагестана организовали передачу муляжа денег подозреваемым. Когда участники преступной группы поняли, что попались, они открыли огонь по полицейским. Однако их удалось задержать и доставить в отдел.

Как уточнила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева, сотрудники полиции при стрельбе не пострадали.