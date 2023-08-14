Серябкина в мини-платье станцевала на камеру в стиле Бритни Спирс

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина станцевала в коротком наряде на камеру в стиле американской певицы Бритни Спирс. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 38-летняя знаменитость исполнила танец, передвигаясь по различным комнатам в доме. Она предстала босой и в мини-платье на тонких бретелях, одна часть которого имела гороховый принт, а другая — цветочный. Также звезда сделала макияж с акцентом на глазах и заплела длинные волосы в косу. «Настроение — Бритни, потому что сегодня у меня начинается отпуск», — подписала артистка ролик.

Поклонники высказались об увиденном в комментариях. «Очень похоже», «Красивая и танцуешь классно», «А мне Сальму Хайек [мексикано-американская актриса] напомнила», «Почему такая клевая?», «Танец — топ», — отметили пользователи сети.

Ранее в августе Бритни Спирс поделилась с поклонниками откровенным видео. 41-летняя поп-исполнительница станцевала на камеру в белом кроп-топе с длинным рукавом и бирюзовых трусах с анималистическим принтом черного цвета.