Бритни Спирс станцевала на камеру в трусах

Американская певица Бритни Спирс поделилась с поклонниками откровенным видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя поп-исполнительница станцевала на камеру в белом кроп-топе с длинным рукавом и бирюзовых трусах с анималистичным принтом черного цвета. При этом волосы она распустила, а на лицо нанесла макияж в стиле smoky eyes. Среди прочего знаменитость отказалась от аксессуаров. В конце ролика она также показала фанатам средний палец.

В июле Бритни Спирс также исполнила танец перед поклонниками без музыкального сопровождения. Поп-исполнительница записала ролик, на котором совершала энергичные движения в бикини красного цвета и коричневых туфлях.