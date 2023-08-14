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09:48, 14 августа 2023Ценности

60-летнюю Деми Мур заметили в купальнике на отдыхе

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Папарацци заметили американскую актрису и бывшую модель Деми Мур в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующие кадры публикует издание Daily Mail.

На размещенных снимках 60-летняя знаменитость запечатлена в раздельном купальнике оливкового цвета, состоящем из бюстгальтера на широких бретелях и плавок на низкой посадке. При этом звезда собрала волосы в невысокий пучок и отказалась от косметики. В качестве украшений она выбрала круглый кулон на тонкой цепочке и кольцо на правой руке.

Поклонники оценили внешний вид Мур в комментариях под материалом. «Она выглядит потрясающе», «Это естественная красота, она великолепна», «Деми всегда прекрасна», «Выглядит невероятно», — высказались они.

В июле фото 60-летней Деми Мур в бикини восхитило фанатов. На размещенных кадрах актриса показала стройную фигуру в голубом бикини, оформленном абстрактным принтом и тонкими завязками.

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    Екатерина Ештокина
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