Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в ДНР

Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ у Авдеевки в ДНР

Российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в понедельник, 14 августа, отчитались в Министерстве обороны.

В ведомстве также заявили, что на донецком направлении подразделения Южной группировки российских войск при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отразили шесть атак ВСУ в ДНР и Луганской народной республике (ЛНР).

Потери украинской стороны составили до 150 бойцов, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицы: «FH-70» производства Великобритании и «Мста-Б», добавили в Минобороны.

Также ВС России отразили шесть атак ВСУ на купянском направлении.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин объяснил такие действия Москвы ответом на просьбы республик Донбасса о помощи.