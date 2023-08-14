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13:34, 14 августа 2023Мир

Шойгу назвал лучший ответ санкциям

Шойгу: приезд зарубежных делегаций на форум «Армия» стал лучшим ответом санкциям

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал приезд зарубежных делегаций на форум «Армия» лучшим ответом санкциям, его слова приводит РИА Новости.

«Это лучший ответ любителям санкций и деструктивным силам, создающим напряжение, сеющим хаус», — сказал он.

По его словам, на церемонии открытия форума находятся делегации из разных стран мира.

Ранее Шойгу скептически высказался о «разрекламированной» западной военной технике. Глава ведомства отметил, что его оценку подтверждают представленные на форуме «Армия-2023» военные трофеи.

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    Виктория Кондратьева
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