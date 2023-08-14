Шойгу назвал лучший ответ санкциям

Шойгу: приезд зарубежных делегаций на форум «Армия» стал лучшим ответом санкциям

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал приезд зарубежных делегаций на форум «Армия» лучшим ответом санкциям, его слова приводит РИА Новости.

«Это лучший ответ любителям санкций и деструктивным силам, создающим напряжение, сеющим хаус», — сказал он.

По его словам, на церемонии открытия форума находятся делегации из разных стран мира.

Ранее Шойгу скептически высказался о «разрекламированной» западной военной технике. Глава ведомства отметил, что его оценку подтверждают представленные на форуме «Армия-2023» военные трофеи.