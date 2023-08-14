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15:06, 14 августа 2023Интернет и СМИ

Модель OnlyFans снялась в белье у королевского замка и столкнулась с полицией

Фото: @missisabelleberry

Модель OnlyFans Изабель Берри устроила фотосессию в купальном белье на фоне резиденции британских монархов и столкнулась с полицией. Об этом сообщает The Sun.

Берри решила сделать несколько снимков в нижнем белье у Виндзорского замка. Она отметила, что старалась, чтобы ее не увидели дети. Модель также добавила, что никому не причинила вреда своей фотосессией у королевского замка.

«Мне нравится делать что-то нестандартное (...) Я спросила себя: где было бы весело сфотографироваться? В таком месте, где этого делать нельзя. И я поняла, что это должен быть Виндзорский замок», — заявила она.

На нестандартную фотосессию обратила внимание полиция. По словам модели, сотрудники правоохранительных органов попросили ее уйти с газона и прикрыться — в противном случае ей мог грозить арест.

«Я люблю королевскую семью. Но, я думаю, что если бы они выглянули в окно, то остались бы шокированы», — высказалась Берри. Она также попросила прощения за то, что это могло оскорбить короля Карла III и его жену, королеву-консорт Камиллу. Издание сообщает, что чета в тот день находилась с другом месте.

Ранее модель OnlyFans Дэни Бэнкс пожаловалась на то, что мужчины хотят быть с ней только из-за денег. Также она добавила, что ее задевает, когда-то кто-то критикует ее вид деятельности.

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    Мария Большакова
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