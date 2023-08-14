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12:53, 14 августа 2023Путешествия

Подросток упал с 30-метровой скалы и чудом выжил

13-летний подросток выжил после падения с 30-метровой скалы в Большом каньоне

Фото: Omer Nezih Gerek / Unsplash

Американский подросток сорвался с 30-метровой скалы во время путешествия по Большому каньону и выжил. Историей его спасения поделилась газета The Guardian.

13-летний Уайатт Кауфман отправился в поход по национальному парку вместе с матерью. Туристы из их группы хотели сделать снимок на выступе скалы, а Кауфман попал в кадр. Подросток хотел отойти в сторону, чтобы не мешать, но не удержался и сорвался вниз.

Спасателям пришлось спускаться с 30-метровой скалы, чтобы поднять раненого мальчика из каньона. После его на вертолете доставили в детский травматологический центр для дальнейшего лечения. Спасательная операция длилась два часа.

У Кауфмана диагностировали переломы руки и девяти позвонков, разрыв селезенки, коллапс легкого, сотрясение мозга и вывих пальца, но подросток выжил. Его выписали из больницы и отправили домой.

«Нам просто повезло, что мы везем нашего ребенка домой в машине на переднем сиденье, а не в гробу», — сказал отец мальчика Брайан Кауфман телеканалу KPNX.

Ранее в Кабардино-Балкарии спасли москвича, который сорвался со скалы на горе Ахмед. Эвакуация проходила на вертолете, процесс сняли на видео.

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    Мария Борисова
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