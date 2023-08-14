Блогерша раскрасила под бургер сумку Chanel за 500 тысяч рублей

Блогерша и художница Хелли (фамилия неизвестна) с никнеймом @hellysangel раскрасила под бургер сумку французского бренда Chanel стоимостью в сотни тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала классическую модель данного аксессуара — прямоугольное изделие белого цвета с золотистой монограммой марки и ручкой из цепочки. Известно, что стоимость подобной вещи составляет четыре тысячи фунтов стерлингов (примерно 500 тысяч рублей).

Затем юзерша показала, как преобразила сумку. Она раскрасила ее в розовый, зеленый, коричневый и красный цвета таким образом, чтобы аксессуар напоминал упомянутое блюдо.

Зрители оценили работу инфлюэнсерши в комментариях. «Скажи мне, что ты богата, не говоря, что ты богата», «Зачем так делать?», «Круто! Это искусство», «Здорово!» — заявили пользователи сети.

В июне сообщалось, что агент по недвижимости Александр Суэй из Вашингтона, США, за два месяца сделал возлюбленной копию сумки люксового бренда Hermès за 110 тысяч долларов (8,9 миллиона рублей). Ввиду того, что пара не могла себе позволить такую покупку, Суэй нашел в сети чертежи нужного аксессуара и просмотрел видеоуроки по созданию подобных изделий, чтобы его повторить.