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07:26, 14 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в подконтрольном Украине Херсоне

ТСН: в подконтрольном Украине Херсоне прогремели взрывы

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Взрывы прогремели в подконтрольном Украине городе Херсон. О этом написал телеканал ТСН на своей Telegram-странице.

«В Херсоне слышны взрывы», — отмечается в публикации ТСН.

Ранее российские военные уничтожили американскую гаубицу М777 под Херсоном. Кроме того, был нанесен удар по позициям украинских военных под Херсоном.

Минувшей ночью после сигнала воздушной тревоги в Одессе раздались взрывы. Жителей города попросили остаться в укрытиях в связи с работой системы противовоздушной обороны (ПВО).

В свою очередь глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале призвал граждан не игнорировать сигнал тревоги.

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    Марина Совина
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