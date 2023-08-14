Стало известно о взрывах в подконтрольном Украине Херсоне

ТСН: в подконтрольном Украине Херсоне прогремели взрывы

Взрывы прогремели в подконтрольном Украине городе Херсон. О этом написал телеканал ТСН на своей Telegram-странице.

«В Херсоне слышны взрывы», — отмечается в публикации ТСН.

Ранее российские военные уничтожили американскую гаубицу М777 под Херсоном. Кроме того, был нанесен удар по позициям украинских военных под Херсоном.

Минувшей ночью после сигнала воздушной тревоги в Одессе раздались взрывы. Жителей города попросили остаться в укрытиях в связи с работой системы противовоздушной обороны (ПВО).

В свою очередь глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале призвал граждан не игнорировать сигнал тревоги.