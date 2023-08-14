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11:34, 14 августа 2023Россия

Гладков раскрыл подробности ранения 10-летней девочки при атаке БПЛА на Белгород

Гладков: во время атаки дрона ВСУ на Белгород раненая девочка гуляла около дома

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Пострадавшая в Белгороде при атаке дрона 10-летняя девочка получила ранение на прогулке. Об этом написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

О ранении ребенка в понедельник, 14 августа, сообщил исполняющий обязанности главного врача детской областной больницы Андрей Тулинов.

Девочка поступила в больницу с инородным телом в локтевом суставе и множественными резаными ранами голени, предплечья и стопы, пояснил губернатор. Медики оценивают состояние девочки как удовлетворительное, добавил Гладков.

13 августа украинский беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом в Белгороде. После того как аппарат взорвался, произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7-го по 13-й этаж. В пяти квартирах выбило стекла, также были повреждены 16 автомобилей.

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    Алан Босиков
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