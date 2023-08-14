Российский блогер напал на дочь в прямом эфире и попал под суд

В Ивановской области осудят блогера Серова, ударившего дочь в прямом эфире

В Ивановской области следователи завершили расследование уголовного дела блогера Дмитрия Серова, напавшего на дочь во время прямой трансляции в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Серов обвиняется в истязании несовершеннолетнего и неисполнении обязанностей по воспитанию. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением скоро будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 26 сентября 2021 мужчина вел прямую трансляцию вместе со своей 9-летней дочерью. Во время эфира он ударил девочку, после чего она в слезах попыталась уйти из комнаты, но блогер ей не разрешил. Пьяный Серов продолжал трансляцию и ругался при ребенке матом, создавая таким образом психотравмирующую ситуацию для нее. Пострадавшая живет с матерью, которая развелась со стримером из-за побоев.

Блогера задержали 6 апреля.