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15:44, 14 августа 2023Россия

87-летнего пенсионера избили на джазовом концерте в Гнесинке в Москве

Mash: пенсионера избили во время джазового концерта в Гнесинке в центре Москвы

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

На улице Знаменка в центре Москвы 87-летнего пенсионера избили во время джазового концерта в музыкальном училище имени Гнесиных. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, мужчина пришел в Гнесинку на мероприятие вместе с 70-летней женой. Пара насладилась шоу барочной музыки, а после отправилась к залу, где выступал их друг.

По словам пенсионера, пока они находились у дверей, к ним подошел мужчина. Он предложил супругам либо приобрести билет, либо убираться из здания.

Пожилой москвич попытался вежливо уладить ситуацию, однако все было безуспешно. Завязалась потасовка, в ходе которой сотрудник Гнесинки схватил пожилого мужчину за шиворот и кинул на пол.

Позже в больнице у пенсионера диагностировали ушиб тазобедренного сустава. Полицейские начали проверку.

В июле сообщалось, что пьяный мужчина устроил драку с полицейскими, которые не пустили его на концерт группы «Руки Вверх». По факту произошедшего в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 318 («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти») УК РФ.

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    Анна Щербакова
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