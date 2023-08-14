Власти России обеспокоились резким ростом цен на корма для домашних животных

Генпрокуратура и ФАС проверят рост цен на корма для домашних животных

Генпрокуратура и ФАС проведут проверку по поводу роста цен на корма и ветеринарные препараты для домашних животных — с начала года их стоимость взлетела на 20-30 процента, пишут «Известия» со ссылкой на письма ведомств первому зампреду комитета Госдумы по экологии Владимиру Бурматову.

Именно Бурматов ранее обратился в ведомства, рассказав о жалобах россиян на рост цен. После этого Генпрокуратура организовала проверку, а ФАС направила запросы производителям кормов. «После получения и анализа запрашиваемой информации ФАС России сможет сделать выводы о наличии оснований для принятия мер антимонопольного реагирования, о чем сообщит дополнительно», — заявили представители ведомства.

Депутат уверен, что цены на корма и ветпрепараты растут из-за санкций — на рынке доминируют иностранные производители, и они начали повышать цены «задолго до колебаний курса рубля». В Минсельхозе заверили, что Россия располагает достаточными мощностями производства для самообеспечения кормами и сможет даже поставлять их за рубеж. Там подчеркнули, что подорожать могли только импортные корма из-за падения рубля.

Иностранные компании занимают 90 процентов российского рынка кормов для питомцев. В лидерах пять компаний — Mars, Nestle Purina Petcare Company, Hill's Pet Nutrition, J.M. Smucker, Blue Buffalo. Часть из них занимаются производством в России.

Ранее Роскачество выяснило, что требованиям закона не соответствует 83 процента сухих кормов для кошек, представленных на российском рынке. Оказалось, что 83 процента торговых марок из России, Италии, Германии, Сербии, Чехии и Бельгии завышают на этикетках содержание витаминов А, Е, В3, и В2, а также селена и калия. Кроме того, в 70 процентах брендов обнаружили следы пестицидов, которые могли попасть в корм из растительного сырья или применяться при выращивании и хранении продукции.