В России заметили подготовку США к компромиссу по Крыму

Сенатор Климов: США готовят общество к компромиссам по Украине

США могут готовить общественное мнение к компромиссному решению в виде отказа Украины от возвращения Крыма. Однако не стоит забывать, что к России был присоединен еще ряд регионов, что также стоит учитывать. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил сенатор Совфеда Андрей Климов.

«Могу предположить, что готовится общественное мнение на Западе для того, чтобы принять такого рода компромиссные решения и свалить их на тех, кого считают украинским руководством. Сделать вид, что США ни при чем, а Украина сама пошла на такой шаг. Есть, правда, вопрос, почему речь только о Крыме? У нас по конституции есть еще четыре субъекта помимо Крыма в зоне специальной военной операции (СВО), они тоже обязаны быть признаны российскими территориями наравне с остальными», — считает сенатор.

Он также подчеркнул, что любые переговоры по Украине должны проходить между Вашингтоном и Москвой, все другие форматы, по мнению Климова, будут контрпродуктивны.

«Все должно будет вернуться к истории, с которой началось: в декабре 2021 года Россия направила в США официальное письмо, где говорится о том, как установить реальный мир в Европе. С тем, что тогда говорилось, согласен, например, даже американский бизнесмен Илон Маск. И это не маргинальная точка зрения: 55 процентов американцев придерживаются похожей точки зрения, что надо выходить из конфликта, пока не случилось большой беды», — заключил политик.

Ранее военный эксперт, политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак заявил, что Украине лучше отказаться от идеи установки контроля над Крымом ради завершения конфликта и сохранения инфраструктуры, которая разрушается в процессе боевых действий.