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05:31, 14 августа 2023Путешествия

Таксист подверг туриста-подростка сексуальному насилию на популярном курорте

Таксист подверг сексуальному насилию подростка, отдыхавшего с семьей в Магалуфе

Фото: Alberto Pezzali / ZumaPress / Globallookpress.com

Таксист в испанском городе Магалуф подверг сексуальному насилию туриста-подростка, отдыхавшего на популярном курорте с семьей. Об этом сообщает издание Ultima Hora.

Уточняется, что 17-летний британский мальчик возвращался в гостиницу ранним утром и заказал такси. Водитель стал трогать туриста в интимных местах и предложил ему заняться с ним сексом. После этого между таксистом и пассажиром завязалась драка прямо в машине. В процессе мужчина пытался принудить подростка к сексу, однако последнему удалось сбежать.

Вернувшийся в отель турист рассказал о случившемся матери. Они вместе отправились в полицию и подали заявление. Поиски преступника продолжаются.

Ранее отдыхавшую в Париже мексиканскую туристку изнасиловала толпа неизвестных мужчин. Инцидент произошел в саду парка «Марсово поле» возле Эйфелевой башни. 27-летняя девушка подала заявление в полицию при содействии посольства Мексики.

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    Зарина Дзагоева
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