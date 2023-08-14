Таксист подверг туриста-подростка сексуальному насилию на популярном курорте

Таксист подверг сексуальному насилию подростка, отдыхавшего с семьей в Магалуфе

Таксист в испанском городе Магалуф подверг сексуальному насилию туриста-подростка, отдыхавшего на популярном курорте с семьей. Об этом сообщает издание Ultima Hora.

Уточняется, что 17-летний британский мальчик возвращался в гостиницу ранним утром и заказал такси. Водитель стал трогать туриста в интимных местах и предложил ему заняться с ним сексом. После этого между таксистом и пассажиром завязалась драка прямо в машине. В процессе мужчина пытался принудить подростка к сексу, однако последнему удалось сбежать.

Вернувшийся в отель турист рассказал о случившемся матери. Они вместе отправились в полицию и подали заявление. Поиски преступника продолжаются.

Ранее отдыхавшую в Париже мексиканскую туристку изнасиловала толпа неизвестных мужчин. Инцидент произошел в саду парка «Марсово поле» возле Эйфелевой башни. 27-летняя девушка подала заявление в полицию при содействии посольства Мексики.

