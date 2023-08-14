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23:23, 14 августа 2023Мир

Офицер НАТО рассказал о тактическом ударе России по ВСУ

Офицер НАТО Атламазоглу назвал беспилотники «Ланцет» тактической угрозой для ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Ланцет» представляют опасную тактическую угрозу для украинских войск. Об этом заявил офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу в колонке для издания 19FortyFive.

Он отметил, что российские войска используют беспилотники для различных целей, в том числе и для нанесения ударов. По словам Атламазоглу, массовое применение Россией «Ланцетов» стало тактическим ударом по армии противника.

Как утверждает экс-офицер, украинская сторона несет значительные потери, лишаясь порядка десяти тысяч беспилотников в месяц. По его словам, Киев очень зависим от БПЛА. «Но такая большая зависимость от беспилотных авиационных систем имеет свою цену — очень высокую цену», — подчеркнул Атламазоглу.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили о намерении кратно увеличить производство беспилотников «Ланцет». Уточняется, что за последние полтора-два года производство некоторых типов боеприпасов увеличилось в 20-30 раз, а объем производства бронетехники увеличился в 4-5 раз.

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    Марина Совина
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