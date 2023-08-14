Офицер НАТО рассказал о тактическом ударе России по ВСУ

Офицер НАТО Атламазоглу назвал беспилотники «Ланцет» тактической угрозой для ВСУ

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Ланцет» представляют опасную тактическую угрозу для украинских войск. Об этом заявил офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу в колонке для издания 19FortyFive.

Он отметил, что российские войска используют беспилотники для различных целей, в том числе и для нанесения ударов. По словам Атламазоглу, массовое применение Россией «Ланцетов» стало тактическим ударом по армии противника.

Как утверждает экс-офицер, украинская сторона несет значительные потери, лишаясь порядка десяти тысяч беспилотников в месяц. По его словам, Киев очень зависим от БПЛА. «Но такая большая зависимость от беспилотных авиационных систем имеет свою цену — очень высокую цену», — подчеркнул Атламазоглу.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили о намерении кратно увеличить производство беспилотников «Ланцет». Уточняется, что за последние полтора-два года производство некоторых типов боеприпасов увеличилось в 20-30 раз, а объем производства бронетехники увеличился в 4-5 раз.