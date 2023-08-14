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09:58, 14 августа 2023Экономика

«АвтоВАЗ» возобновил производство популярной модели

«АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Largus в Тольятти после годового перерыва

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Largus в Тольятти, сообщает пресс-служба компании. Автомобили этой популярной модели не выпускались с лета 2022 года.

В августе производитель собирается выпустить с производственной площадки 650 Lada Largus в различных модификациях. Часть из них — машинокомплекты для опытной партии электромобилей Lada e-Largus. Также предприятие выпустит кузова для наладки технологического оборудования на производстве в Ижевске.

«АвтоВАЗ» анонсировал перенос производства всего семейства Lada Largus в столицу Удмуртии к середине 2024-го. Это решение объяснили загрузкой площадки в Тольятти, где собираются увеличить производство автомобилей семейства Vesta и нового кроссовера на его платформе, а также запустить сборку представительского седана LADA Aura.

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Ранее стало известно, что автопроизводитель планирует поднять цены на свою продукцию в третий раз с начала 2023-го. Причиной подорожания назвали проблемы с поставками запчастей и нехватка готовых автомобилей в дилерских центрах. В частности, «АвтоВАЗ» столкнулся с дефицитом кнопок системы «Эра-Глонасс», хромированных накладок на панели и прочих деталей для Lada Vesta и Lada Granta.

Представители компании заявили, что цены будут поднимать на более дорогие и менее массовые модификации Lada. Рост их стоимости связан с тем, что такие модели доукомплектуют дополнительными компонентами, полученными от зарубежных поставщиков и некоторых отечественных, которые получают субкомпоненты и сырье из-за границы. В компании пообещали не менять цены на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии Lada.

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    Вячеслав Агапов
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