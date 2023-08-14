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14:14, 14 августа 2023Экономика

Подорожание Lada Largus после перезапуска производства оценили

Главред «За рулем»: Lada Largus после перезапуска сборки существенно подорожает

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Стоимость универсала Lada Largus, о перезапуске производства которого сообщил «АвтоВАЗ», увеличится на 15 процентов, с 1,3 до 1,5 миллиона рублей. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По его оценке, 650 машин, анонсированных к выпуску на август, планируется собрать «из полученных когда-то румынских машинокомплектов», после чего российскому автогиганту предстоит найти новых поставщиков как внутри страны, так и за ее пределами. Так эксперт объяснил ожидающуюся прибавку стоимости Lada Largus в 200 тысяч рублей.

Автомобили этой популярной модели не выпускались с лета 2022 года из-за дефицита комплектующих. «АвтоВАЗ» запланировал перенести производство всего семейства Lada Largus в Ижевск к середине 2024-го. Как сообщалось ранее, у модели необходимо импортозаместить более 70 компонентов.

В августе производитель собирается выпустить Lada Largus в различных модификациях, в том числе машинокомплекты для опытной партии электромобилей Lada e-Largus. Также предприятие выпустит кузова для наладки технологического оборудования на производстве в столице Удмуртии.

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    Дмитрий Воронин
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