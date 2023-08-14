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10:38, 14 августа 2023Ценности

Balenciaga выпустил килограммовую сумку из латуни за 2,2 миллиона рублей

Бренд Balenciaga выпустил килограммовую сумку из латуни за 2,2 миллиона рублей

Фото: Balenciaga

Французский модный дом Balenciaga выпустил килограммовую сумку из сплава металлов за миллионы рублей. Соответствующий товар появился на сайте бренда.

Так, стал доступен для покупки данный аксессуар модели Hourglass Metal XS золотистого цвета, полностью изготовленный из латуни. Изделие оснащено одной ручкой, магнитной застежкой, фурнитурой с латинской буквой B, съемным ремешком-цепочкой и подкладкой из овчины.

Стоимость указанной сумки составляет 16 950 фунтов стерлингов (примерно 2,2 миллиона рублей). Также на сайте отмечается, что можно оформить предзаказ на подобную вещь в серебристом цвете.

В июне Balenciaga также представил «поношенные» кроссовки за 1550 долларов (125 тысяч рублей). Речь идет об обуви модели Defender, которая продается в ассортименте люксового бренда в трех цветах: бежевом, сером и черном.

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    Алина Гостева
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