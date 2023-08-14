Пробка у Крымского моста выросла

В очереди на Крымский мост стоят 1,8 тысячи автомобилей

В очереди к пунктам досмотра на Крымском мосту стоят в общей сложности 1,8 тысячи автомобилей, сообщили в Telegram-канале, посвященному оперативной информации о ситуации на мосту.

«На 14:00 часов со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 1020 машин, время ожидания составляет около трех часов. Со стороны Керчи стоят 800 транспортных средств, время ожидания — более двух часов», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Утром в понедельник, 14 августа, мост перекрывали более чем на час. К 11:00 часам пробка со стороны Тамани составляла 1132 машин, со стороны Керчи — 430 машин. К 12:00 часам количество автомобилей с обеих сторон моста выросло до 1,5 тысячи.

Движение по Крымскому мосту временно перекрывали ранее, в воскресенье 13 августа. Кроме того, мост закрывали и в субботу 12 августа, когда Минобороны заявляло о попытках Вооруженных сил Украины атаковать сооружение.