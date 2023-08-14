На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка из сотен машин

В пробке на проезд по Крымскому мосту с двух сторон стоят более 1,5 тысячи машин

В очереди на проезд по Крымскому мосту с двух сторон встали более 1,5 тысячи автомобилей. О том, что на подъезде к нему образовалась пробка из сотен машин, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По информации источника, утром в понедельник, 14 августа, движение по мосту перекрывали более чем на час. «Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 1132 транспортных средства, время ожидания более трех часов», — сказано в сообщении. Со стороны Керчи в пробке оказались 430 машин, время ожидания для которых — около двух часов. Данные приведены по состоянию на 11 часов утра по московскому времени.

К 12 часам дня ситуация изменилась — со стороны Краснодарского края в очереди стоят 850 автомобилей, а со стороны Керчи — 450. При этом время ожидания относительно предыдущего часа осталось тем же.

Аналогичная ситуация на подъезде к Крымскому мосту наблюдалась и ранее в августе. Так, утром 7 августа со стороны Тамани количество транспортных средств в очереди составило 634.